https://news.day.az/politics/1186392.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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