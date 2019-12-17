Мы уделяем очень большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей

Об этом сказал, в частности Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским с заявлениями для печати, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Прежде всего, господин Президент, еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту, и я рад, что он проходит очень успешно. Проводимые сегодня переговоры еще раз показывают, что имеются прекрасные возможности и перспективы для дальнейшего сотрудничества. Я очень рад, что Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом спустя несколько месяцев после Вашего избрания на пост Президента. Это проявление Вашего внимания к нашей стране. Мы тоже уделяем очень большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей. Сегодня во время переговоров как в формате один на один, так и с участием делегаций были широко обсуждены различные аспекты украинско-азербайджанских двусторонних связей и состоялся очень плодотворный обмен мнениями", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что политические связи между Азербайджаном и Украиной находятся на высоком уровне.

"Это подтверждает официальный визит Президента в Азербайджан. Сегодня мы говорили о предстоящих шагах, направленных на увеличение товарооборота. Правда, в этом году наш товарооборот вырос почти на 20 процентов. Однако абсолютные цифры не могут нас удовлетворить, и сегодня были обсуждены конкретные вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством.Украинско-азербайджанский бизнес-форум, который состоится сегодня немного позже, уверен, станет очень важным шагом в экономической сфере, в области совместной деятельности деловых кругов. Этот бизнес-форум вызывает очень большой интерес деловых кругов и Украины, и Азербайджана. Уверен, что будут обсуждаться конкретные вопросы", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что естественно, очень многое зависит от деятельности Украинско-азербайджанской двусторонней межправительственной комиссии.

"К сожалению, в течение последних нескольких лет комиссия, можно сказать, не функционировала. Однако мы сейчас совместным решением придаем новый импульс деятельности комиссии. Мы договорились, что в следующем месяце комиссия уже соберется, и данные президентами поручения будут обстоятельно обсуждены", - сказал глава государства.