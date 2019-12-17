SOCAR расширит свою деятельность в Украине, и будут предприняты конкретные шаги.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским с заявлениями для печати, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что наряду с увеличением товарооборота, большой интерес вызывают совместные инвестиционные проекты.

"Мы провели широкий обмен мнениями и об этом. Есть конкретные предложения, касающиеся как инвестиций Украины в Азербайджан, так и инвестиций Азербайджана в Украину. Считаю, что эти предложения могут отразиться в жизни. Совместные инвестиционные проекты во многих областях еще больше укрепят наше сотрудничество. Было обсуждено сотрудничество в энергетической сфере. SOCAR уже долгие годы действует в Украине, имеет более шестидесяти автозаправочных пунктов, четыре нефтяные базы. Вновь обсуждая сегодня этот вопрос, мы договорились о том, что SOCAR расширит свою деятельность в Украине, и будут предприняты конкретные шаги", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в прежние годы осуществлялось сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.

"Мы закупили в Украине более 400 единиц сельскохозяйственной техники, и хотим продолжить это сотрудничество. Другой важный вопрос - сегодня этому вопросу было уделено достаточно много времени - развитие туризма. И Азербайджан, и Украина имеют очень большие и богатые туристические возможности. Были обсуждены совместное сотрудничество, обмен опытом, совместные проекты и в этой области, состоялся широкий обмен мнениями и даны конкретные поручения", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и в Украине, и в Азербайджане есть современная логистика и инфраструктура в транспортной сфере.

"С участием наших стран функционируют Каспийский и Черноморский транспортные коридоры. Я проинформировал Президента о том, что в последние годы в Азербайджане в эту отрасль вложены очень большие инвестиции. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, пролегая через территорию Азербайджана, уже придают также импульс широкому международному сотрудничеству, открывают новые возможности для сотрудничества. Поэтому реализуемые в этой сфере совместными усилиями транспортный коридор Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проект Викинг - все эти проекты еще больше укрепят наши страны и, в широком смысле, региональное сотрудничество, принесут пользу нашим странам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что было уделено внимание и сотрудничеству в гуманитарной сфере.

"В Азербайджане с очень большим уважением относятся к украинской культуре, изучается украинский язык. В Бакинском славянском университете есть Украинский центр. В то же время в высших учебных заведениях Украины отводится достаточно большое место истории, литературе Азербайджана. Естественно, взаимодействие в гуманитарной сфере оказывает положительное влияние и на общее сотрудничество. Конечно, в этом заявлении для печати мы не можем перечислить все обсужденные вопросы. Потому что это займет много времени. Но могу сказать, что, несмотря на то, что визит еще продолжается, в целом его можно оценить как очень успешный. Уверен, что он откроет новую страницу в развитии украинско-азербайджанских связей. Мы обсудили конкретные вопросы и дали конкретные поручения. Надеюсь, что эти поручения будут успешно выполнены соответствующими структурами", - сказал глава государства.