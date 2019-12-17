В международных отношениях Азербайджана своеобразное место занимает одна из древнейших и сильных стран Европы - Украина. Исторически между этими двумя странами была взаимосвязь. Обе страны, которые поддерживали друг друга как в радости, так и в тяжелую годину, и сегодня ревностно хранят эту традицию. Одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, является именно Украина. Благодаря неоценимым заслугам Общенационального лидера Гейдара Алиева, отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства. Основанная на национальных интересах, сбалансированная, прагматичная внешняя политика Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего миссию великого лидера, дала импульс дальнейшему развитию этих связей, постоянно укрепляла, расширяла отношения стратегического партнерства.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям Нагиф Хамзаев, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

Он отметил, что характерный аспект взаимных отношений, в первую очередь, заключается в дружбе, а затем во взаимовыгодном торгово-экономическом, военно-стратегическом и политическом сотрудничестве.

"Официальный визит в Азербайджан президента Украины после победы на выборах является показателем того, что украино-азербайджанские отношения развиваются по восходящей линии. Для развития двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Украиной есть большой потенциал и благоприятные условия. Украина является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Абсолютное большинство энергетического экспорта Азербайджана в Украину составляет нефть и нефтяная продукция. А вопрос транспортировки азербайджанского газа в Украину нашел свое решение еще в 2011 году. Азербайджан как производитель энергоресурсов, а Украина как потребитель и транзитная страна, вместе играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности ряда стран. Одним из приоритетных направлений развития сотрудничества является обеспечение роста торговли между двумя странами посредством дополнительных транспортных путей. С этой точки зрения одним из самых важных региональных проектов сотрудничества является Международный транскаспийский транспортный маршрут. С другой стороны Азербайджан производит ряд конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и расширяет ее переработку, в том числе повышает возможности экспорта в Украину такой продукции как фундук, фрукты и овощи, в частности, хурма, чай, вино, виноград, табак, хлопковое волокно. В этой сфере большую роль играют азербайджано-украинские бизнес-форумы, которые проводятся в столицах обеих стран", - сказал Хамзаев.

Он добавил, что Украина всегда поддерживала позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

"Дружественная нам страна неоднократно заявляла, что является сторонником урегулирования самой болезненной проблемы Азербайджана - нагорно-карабахского конфликта только в рамках территориальной целостности страны. Украинская делегация поддержала Азербайджан во время обсуждений вступления страны в Совет Европы. А в ходе обсуждения вопроса прекращения полномочий украинской делегации в ПАСЕ, Азербайджан выступил против этой резолюции.

Документы о сотрудничестве в гуманитарной, экономической сферах, развитии политических связей, которые будут подписаны в рамках официального визита президента Украины в Азербайджан, еще больше укрепят связи между двумя странами. Это партнерство, основанное на взаимных интересах, в то же время поможет еще большему укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе и в Восточной Европе.

Так, в последнее время находится в центре внимания высокий уровень политических отношений, взаимного сотрудничества Азербайджана и Украины в рамках международных организаций. Создание трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина по инициативе и с участием Азербайджана, который выступает гарантом безопасности и мира в регионе, было встречено на международной арене с большим удовлетворением. Реализация взаимовыгодных проектов между странами, укрепление роли трех стран в регионе повысили значимость трехстороннего формата. Надеемся, что по инициативе Азербайджана в этот ряд можно будет и вписать еще один формат регионального трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Россия. А это, в свою очередь, создаст новые возможности для снижения рисков с точки зрения общей безопасности в регионе", - подытожил Нагиф Хамзаев.