17 декабря находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская ознакомились с Украинским культурно-образовательным центром, действующим при Бакинском славянском университете.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заведующая центром Леся Керимова проинформировала Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую о созданных здесь условиях.

Было отмечено, что созданный в университете в 2001 году Украинский культурно-образовательный центр вносит вклад в развитие отношений между нашими странами. Центр играет важную роль в пропаганде в Азербайджане украинской культуры. Студенты-украиноведы на базе центра изучают украинский язык и культуру. Здесь также проводятся различные культурно-массовые мероприятия, юбилейные вечера, связанные с историей и культурой Украины. Созданный при культурно-образовательном центре ансамбль "Славяночка" участвует в различных культурно-массовых мероприятиях, организуемых посольством Украины и Бакинским славянском университет.

Леся Керимова подчеркнула, что в центре ведутся научно-исследовательские работы по изучению культурного наследия Украины и Азербайджана. Центр тесно сотрудничает с посольством Украины в нашей стране, азербайджанской диаспорой Украины и украинскими вузами.

Затем ансамбль "Славяночка" исполнила песни на украинском языке.

Далее Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями украинской диаспоры.

Представители диаспоры проинформировали Президента о своей деятельности в Азербайджане. Высоко оценив деятельность диаспоры, Владимир Зеленский выразил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность за созданные условия.