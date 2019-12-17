"Роль русского языка и его значение как языка межнационального общения очень высоко ценил и считал очень важной Гейдар Алиев. За годы руководства советской республикой, а затем и в качестве Президента Азербайджана, он делал очень многое для того, чтобы русский язык чувствовал себя языком общения в Азербайджане".

Об этом, как передает Day.Az, коррепонденту АЗЕРТАДЖ сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Он отметил, что в Азербайджане не закрыта ни одна русская школа, работает Русский драматический театр, в высших учебных заведениях преподается русский язык.

"Это следствие политики государства, которая сегодня с особой настойчивостью и целеустремленностью осуществляется Президентом Ильхамом Алиевым. Огромную роль в развитии русского языка как языка гуманитарного общения играет и Фонд Гейдара Алиева. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева не просто придает этому большое значение, но и проводит целый ряд мероприятий, которые способствуют развитию языка. Неслучайно именно здесь во время визита в Россию и встречи с Президентом России Владимиром Путиным Мехрибан ханым была удостоена высокого российского ордена Дружбы за развитие культурных и гуманитарных связей между нашими странами, составной частью которых является поддержка русского языка в Азербайджане", - добавил М.Гусман.