https://news.day.az/politics/1186409.html От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского
17 декабря от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Украины Елена Зеленская приняли участие в приеме.
Президенты Азербайджана и Украины выступили на приеме.
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