17 декабря от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Украины Елена Зеленская приняли участие в приеме.

Президенты Азербайджана и Украины выступили на приеме.

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