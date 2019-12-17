https://news.day.az/politics/1186410.html Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан - ФОТО
17 декабря завершился официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан, cообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Украины был выстроен почетный караул.
Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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