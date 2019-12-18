Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Украины Владимир Зеленский, в ходе выступления на азербайджано-украинском бизнес-форуме, который прошел 17 декабря в Баку.

"Мы уже договорились, что большая правительственная делегация приедет в следующем месяце в Украину и в рамках переговоров будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Это - инфраструктура, это - приватизация. Более 400 предприятий Украины готовы к приватизации. И мы хотим видеть реальные инвестиции, и рады всех видеть", - сказал Зеленский.

В составе украинской делегации прибыл министр инфраструктуры, отметил украинский лидер. "Мы намерены осуществить много инфраструктурных проектов, 16 тысяч километров дорог готовы построить. Мы заинтересованы в том, чтобы азербайджанские компании строили дороги в Украине. Мы знаем, что они успешно работают в других странах. Всем известно, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell вошел на украинский рынок, и инвестиции составляют около 700 миллионов долларов. Наша задача, как украинского государства, защищать эти инвестиции. Конечно, все это осуществляется на уровне взаимного доверия. Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину. Мы также хотим, чтобы Украина тоже была представлена в Азербайджане. Мы имеем сильные экономические отношения, а также исторические отношения", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, еще одна сфера инвестирования - это туристическая сфера. "Например, здесь принимает участие глава Херсонской области. Господин Гусев готов представить Херсонскую область. Это - одно из наиболее привлекательных мест для туризма в Украине, которое готово к этой деятельности, однако испытывает нехватку инфраструктуры. Поэтому мы готовы рассмотреть предложения по инвестиционным проектам и в этой сфере", - отметил Президент Украины.

У нас очень теплые партнерские, дружеские отношения с компанией SOCAR, подчеркнул он. "Когда речь идет об украино-азербайджанском сотрудничестве, мы сразу же вспоминаем SOCAR. Мы заинтересованы в том, чтобы деятельность компании SOCAR в Украине расширялась. С помощью компании SOCAR мы на отдельных участках границы построили целые комплексы предоставления услуг и готовы в дальнейшем расширять эту деятельность. Уверен, что это будет один из самых интересных наших инфраструктурных проектов", - добавил Владимир Зеленский.