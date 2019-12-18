Действующий председатель Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (TÜRKPA), председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл в среду с визитом в Азербайджан для участия в девятом пленарном заседании TÜRKPA в Баку.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Мустафу Шентопа встретил заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров.