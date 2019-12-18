Сегодня завершается срок передачи избирательных бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям (ОИК) в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также завершается срок представления заявлений в соответствующие ОИК для наблюдения на выборах в пределах определенного избирательного округа.

Заявления, согласно Календарному плану выборов, могут быть представлены, начиная со дня официальной публикации решения о назначении выборов, и до 18 декабря 2019 года, то есть за 5 дней до дня выборов.

Отметим, что муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 23 декабря.