https://news.day.az/politics/1186563.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана - ФОТО
18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре