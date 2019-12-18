Сохранение существующих на протяжении веков традиций толерантности и мультикультурализма азербайджанского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики. Развитие идеологии азербайджанства и сохранение национально-духовных ценностей народа всегда находятся в центре внимания главы азербайджанского государства.

Об этом зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов сказал на семинаре-тренинге "Религия и образование в светском государстве", организованном госкомитетом и Исполнительной властью Бардинского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ислам отводит большую роль науке и образованию, и одна из основных целей ислама - формирование грамотного, образованного члена общества", - сказал он.

Исмайлов отметил, что большое значение в исламе придается также единству и солидарности, подчеркнул большую важность сохранения национальных и религиозных ценностей и предотвращения попыток распространения чуждых религиозных идеологий: "Предотвращение подобных попыток зависит от правильной пропаганды национально-духовных, в особенности религиозных ценностей, среди молодежи".