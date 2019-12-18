Представители армянской диаспоры продолжают поглощать российские СМИ.

Так, накануне стало известно, что американский бизнесмен армянского происхождения Микаэль Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator, Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой.

RTVi ("Ар-ти-ви-ай", расшифровывается как "Русское международное телевидение") был создан в 1997 году Владимиром Гусинским, первоначально назывался "НТВ-Интернешнл". В 2012 году владельцем телеканала стал бывший гендиректор "Звезды" Руслан Соколов, в 2017 году телеканал перезапустили на средства от инвестора, имя которого не раскрывалось.

Судя по данным из открытых источников, Исраелян - генеральный директор Muse Lifestyle Group, ресторатор и предприниматель. Свое первое кафе он открыл в Ереване, а потом переехал в США. Среди проектов Исраеляна - Oasis Bakery and Cafe, Divine Limousine Services, Russian Tea Room and Cafe.

RTVi осуществляет вещание на территории ряда государств СНГ (России, Казахстана и Молдавии), Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала RTVI составляет около 25 млн человек. В России программы RTVI доступны посредством спутникового вещания и в некоторых кабельных телевизионных сетях.

Здесь нужно отметить, что армянская община России довольно успешно внедрилась в российское общество, особенно в телевизионное пространство. Сегодня российские армяне имеют весьма привилегированное положение, они назначаются на высокие и ответственные должности в самых различных сферах.

Все чаще можно наблюдать, как представители армянской диаспоры внедряются в руководство русскоязычных телеканалов, превращая их в армянский агитпроп.

Примером тому может служить и Маргарита Симонян, главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня", (крупнейший российский производитель информационных продуктов,в состав которого входят агентства Sputnik, РИА Новости, ИноСМИ, Прайм и др.)

В том же ряду глава YANDEX Тигран Худавердян, не менее успешно использующий этот крупнейший российский ресурс в интересах армянства.

В свою очередь, российский федеральный канал ТНТ также стал отождествляться исключительно с "армянским" "Comedy Club", который весьма умело использует это для своей пропаганды.

Эти факты наглядно демонстрируют, что мировое армянство поставило во главу угла своей идеологии политику активного влияния на общественное мнение стран проживания.

С этой целью оно раскидывает свои щупальца практически на все важные сферы, и в основном, медийное пространство, где для этого имеются широкие возможности.

Учитывая перечисленные факты, остается только догадываться, как и на кого будет работать RTVi под руководством американского армянина Микаэля Исраеляна.