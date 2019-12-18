Целый ряд американских конгрессменов, призывающих к объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу за якобы связи с агентами иностранного влияния, на деле сами теснейшим образом связаны с иноагентом - Всеармянским фондом "Айастан", являются лоббистами интересов Еревана в Вашингтоне и должны быть осуждены по той статье, по которой пытаются осудить президента.

Об этом в аналитической статье на The Daily Wire написал генеральный директор Haym Salomon Center Пол Миллер, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Прежде всего, Миллер напомнил, что Комитет по импичменту Конгресса возглавляет один из ключевых лоббистов армянских интересов, демократ и член Палаты представителей от Калифорнии Адам Шифф.

Обращаясь к Шиффу, он предложил перед тем, как продолжить расследование против Трампа, навести порядок в собственных рядах и устранить из Конгресса тех, кто действительно работает в интересах иностранного государства - Армении.

Так, автор статьи напомнил, что среди постоянных участников ежегодного телевизионного марафона "Айастана" есть и сам Шифф, и другие демократы из Палаты представителей: Джеки Шпейер (Калифорния), Фрэнк Паллоне (Нью-Джерси), Тулси Габбард (Гавайи), Брэд Шерман (Калифорния). Все они открыто призывают к обсуждению импичмента, однако поддержка "Айастана" - это куда более весомая причина для скандала об иностранном вмешательстве в дела США, но не вокруг Трампа, а вокруг данных конгрессменов.

"Айастан" из года в год собирает все меньше средств на телемарафонах, арест главы фонда Ары Варданяна за растрату стал тяжелым ударом по фонду, обнажив его коррупционную сущность, однако его значимость как агента иностранного влияния не снижается. Миллер обратил внимание на официальную миссию "Айастана": созданный по указу президента Армении в 1992 году и начавший работу в Лос-Анджелесе в 1994 году, фонд называет себя "гуманитарной организацией, служащий на благо Республики Армения и так называемой "НКР" и продвигает идею "объединения армянского народа посредством армянской диаспоры по всему миру, чтобы создавать лучшие условия на родине армянского народа".

Гендиректор HaymSalomonCenter подчеркнул, что так называемая "НКР" - это незаконное образование на территориях Азербайджана, которые четыре резолюции Совбеза ООН признают оккупированными со стороны ВС Армении. "Обозначение Нагорного Карабаха "республикой" противоречит политике Госдепа США, который не признает Нагорный Карабах независимым государством и придерживается позиции, что будущий статус территории - это вопрос переговоров между сторонами", - отметил автор статьи.

"Для своих защитников в Конгрессе "Айастан" представляет уникальную дилемму: как демократы, с одной стороны, могут настаивать на предполагаемых связях президента Трампа с незарегистрированными иностранными агентами, а с другой стороны, игнорировать тот факт, что созданный правительством другой страны государственный фонд, председателем которого является президент Армении, остается незарегистрированным, нарушая закон о регистрации иностранных агентов?", - задает он вопрос лоббистам Еревана в Конгрессе США.

"Фонд "Айастан" - это далеко не безобидная "гуманитарная" организация, какой они хотят себя представить. В дочерние организации фонда входят Армянская ассамблея Америки и Армянский национальный комитет Америки (АНКА). Это два главных политический лоббиста, которые добиваются в Конгрессе более масштабного спонсирования Армении и незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе. Армянские лоббисты делают так, чтобы Армения и Азербайджан как можно дальше удалялись от мира, в том числе посредством отказа АНКА признавать Мадридские принципы", - сообщил Пол Миллер.

"Вместе с тем, конгрессмены от демократов никак не помогли армянскому народу, благодетельствуя "Айастану" и АНКА. Сейчас, когда они возглавляют разбирательство по вопросу импичмента, было бы справедливо открыто заявить об их лицемерии. Как они могут заявлять о предполагаемой коррупции администрации президента, когда сами годами поддерживали телемарафон армянской диаспоры, через который отмывались деньги? Как они могут называть себя защитниками мира, когда сами распространяют идеи АНКА, несовместимые с мирным урегулированием?", - добавил он.

"Нет ничего удивительного, что подобная демагогия исходит от таких политиков, как Шифф, вовлеченный в украинский скандал или Паллоне, в октябре прилетевший в Нагорный Карабах на военном вертолете, принадлежащим армянскому правительству, чтобы призвать США прекратить помогать в вопросах безопасности Азербайджану. Пока они не перестанут вмешиваться в финансовые отношения Армении и Америки и лоббировать интересы конкретных групп, эти законодатели не заслуживают доверия", - заключил гендиректор Haym Salomon Group.