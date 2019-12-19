Хочу попросить нашу несистемную оппозицию, особенно пикейных ПНФА и "Нацсовет", а с ними также и "Мусават" поторопиться. Да, спешка хороша при ловле блох и, несомненно, весьма вредна, когда речь заходит о таких важных вопросах, как электоральная деятельность, пусть даже пока что только предполагаемая. Но необходимо учесть, что радикальная оппозиция безнадежно отстала не только от ритма политических событий, но и вообще, плетется в задворках новейшей истории страны.

Конечно, несистемная оппозиция имеет полное право не прислушиваться к моим просьбам - ибо мы с ней очень по-разному видим будущее Азербайджана. Я вижу Азербайджан сильным и мощным государством, причем не первым среди равных, а равным среди первых, если вы понимаете, о чём я. Несистемные оппозиционеры видят Азербайджан частью западного мира и, отмечу особо, далеко не самой важной частью.

Тем не менее, в данный момент у государственников и у прозападных либералов есть некоторые общие интересы. Так, например, я ничуть не меньше несистемных оппозиционеров заинтересован в том, чтобы внеочередные выборы в парламент, назначенные на 9 февраля, стали активнейшим политическим процессом, а степень участия оппозиционных сил - максимальной. Поэтому я все же прошу господ оппозиционеров более внимательно относиться к фактам и тщательнее размышлять перед нажатием кнопки "отправить". Уверен, выиграют от этого все.

Особенно, дышащая на ладан "Мусават".

Охотно допускаю, что во время выбора потенциальных кандидатов от партии кто-то оказывал давление на руководство "Мусават": рядовые мусаватисты, одна или несколько групп внутри партии, или же представители "башкана" на дальних берегах.

Выборы внутри "Мусават" - удивительно скандальное дело, и когда любимый, в том числе и либералами Марк Твен красноречиво рассказывал о неоднозначности устремлений обиженных на все и вся политиках, он, пожалуй, скорее, приукрашивал действительность, нежели сгущал краски.

Итак, что же происходит в "Мусават" - в партии, где эхо скандала с продажей членских билетов и торговлей справками не утихает; где руководство партии вполне обоснованно обвиняется в продаже не только принципов, но и в банальном сутяжничестве: где "башкан" Ариф Гаджилы ведет себя как заправский торгаш в базарный день.

Ядигар Садыглы, бывший глава Лянкяранской районной организации "Мусават", заявил, что руководство мусаватистов, как всегда, обмануло ожидания надеявшихся на них людей: "Я тоже надеялся, что моя кандидатура будет выдвинута от партии. Но, увы, этого не случилось. Они до последнего затягивали согласование и, вообще, все сопутствующие процедуры. Настал установленный день, и моего имени среди кандидатов от "Мусават" не было. Меня попросту проигнорировали, но я догадывался о намерениях руководства и поэтому решил независимо от них зарегистрироваться в 73-м Лянкяранском избирательном округе. Ибо прекрасно знал, что руководство "Мусават" не изменит своим принципам и будет действовать так, как действовала до сих пор".

Естественно, что своевольность Я.Садыглы оценили чуть ли не как коллаборационизм. Лидер "Мусават"-а Иса Гамбар пока держит театральную паузу и не комментирует творящееся в партии. А "башкан", сиречь председатель "Мусават" Ариф Гаджилы в одном из своих недавних "откровений" вскользь заметил, что да, оказывается, "некоторые члены партии не хотят руководствоваться внутрипартийной дисциплиной".

А преданная руководству когорта мусаватистов гневно заклеймила "штрейкбрехеров" и дружно, в духе 1937 года, назвала их "оппортунистами и служками властей". В социальных сетях идут виртуальные "митинги" в поддержку завкоммунхоза Арифа Гаджилы: мол, многомудрый, уважаемый кормчий прав, ибо он всегда прав, а недовольные политикой руководства партии продались с потрохами властям и вообще, разночинцы, загнивающие элементы и меньшевики.

Вот что пишет зампред молодежной организации "Мусават" Сахавет Солтанлы в своем фейсбучном профиле: "Обращаюсь ко всем справедливым и достойным людям! До принятия решения об участии в парламентских выборах руководство партии "Мусават" обращалось ко всем районным организациям и членам партии. В открытой форме, где говорилось, что желающие стать кандидатами, должны об этом поставить в известность. Кто обратился, того и обсудили в Меджлисе партии".

Далее С.Солтанлы гневно заявляет, что, оказывается, Я.Садыглы вел двойную игру, тайно от руководства партии зарегистрировался в качестве кандидата, а потом, видите ли, начал обвинять партию в нечестной игре.

С.Солтанлы прошелся и по "Meydan TV", где Я.Садыглы была представлена возможность жестко критиковать А.Гаджилы и иже с ними.

Возникает, мягко говоря, неоднозначная ситуация. С одной стороны, нет сомнений, что руководство "Мусават" бортануло неугодных мусаватистов. С другой стороны, "внутренняя оппозиция" в партии уже назвала А.Гаджилы, Г.Асланлы и даже И.Гамбара чуть ли не иждивенцами организации.

Для тех, кто далек от политических реалий, "Мусават" - это как если бы потерпевший вначале заявил, что на него напал китаец, а потом на опознании показал бы пальцем на иудея.

Спрашивается: кто же мешал руководству "Мусават" потратить 15 минут на выяснение? Кто мешал потратить ещё 15 минут на размышления на тему "что же хотят эти коллаборационисты, приняв решение об участии в качестве представителей несистемных оппозиционеров в парламентских выборах?".

Если бы И.Гамбар, А.Гаджилы и Г.Асланлы потратили эти 15 минут на разговор и 15 минут на размышления, их заявление звучало бы уже достаточно серьезно, пусть и несколько голословно. Теперь же крики "Двуличные предатели!" применительно к анархистам-выдвиженцам будут вызывать только желание отмахнуться: дескать, опять там эти мусаватисты сказки сочиняют.

Вопрос: если руководители "Мусават" видят, что уперлись в стену, кто им мешает напрячь мозг и сделать шаг влево или вправо?

Потому и их заявления выглядят весьма странно. Со стороны может даже показаться, будто "истинные" мусаватисты не желают ни участвовать в выборах, ни совершенствовать свое политическое бытие, которое, увы, все еще не определяет их сознание.

Было бы весьма неплохо, если бы бонзы "Мусават" старались избегать лобовых неработающих решений и думать на шаг вперёд. Было бы неплохо, в том числе, и для самой нашей немощной, агонизирующей несистемной оппозиции.

Но скорее всего, наши ожидания напрасны, ибо радикальная оппозиция окончательно скатилась в игру в цифры. Без сомнения, в случае проигрыша - а она весьма реальна - функционеры "Мусават", как всегда, озвучат свое "недовольство", кинутся искать странные на их взгляд "аномалии", а потом заявят, будто эти "аномалии" - якобы железное доказательство фальсификации.

Но законы не предусматривают слов "совпадение", "комбинаторика", "подозрительно круглые проценты". Таких слов там нет. Есть перечень конкретных, проверяемых, наглядных нарушений - вбросы подписей, порча бюллетеней и так далее.

Что? У "Мусават" ничего не будет? И у ПНФА и "Нацсовета" тоже? И у остальной части радикальной оппозиции? Все нестыковки существуют только в виртуальном пространстве, а в реальной жизни все бумаги сходятся? Так что же, простите, должна делать власть? У нее просто не остаётся другого выбора, кроме как проигнорировать эти очень "смутные" и безосновательные подозрения.

Господа мусаватисты, давайте будем реалистами. Если мы хотим жить в правовом, демократическом государстве - а лично я предпочитаю иметь дело с сотрудниками органов, которые руководствуются законами, а не чувством эфемерной и иллюзорной демократической целесообразности - нам нужно уважать законы.

Но если И.Гамбар, А.Гаджилы и Г.Асланлы упорствуют в своих желаниях, то давайте создадим при Центральной избирательной комиссии Совет независимых аксакалов-статистиков, дабы тот проверял итоги парламентских выборов на наличие красивых, глазурных и влекущих цифр. Идея странная, но это лучше, чем обвинять своих же мусаватистов в оппортунизме, двуличии и лжи.

Хотя кто в конкретной ситуации выглядит лжецом - очень большой вопрос.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az