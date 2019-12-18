"Горжусь тем, что ТюркПА, вокруг которой объединились председатели парламентов тюркоязычных стран, становится крепче из года в год".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп на проходящем в Баку 9-м заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

По его словам, ТюркПА со дня своего основания растет и развивается: "ТюркПА исполнилось 11 лет, она завоевала опыт, как международная организация. ТюркПА и впредь будет оказывать посильную помощь и выполнять свои обязанности. Сегодня мы в Баку чувствуем себя и гостями, и так, будто мы у себя дома. Расстояние между нашими странами - не преграда, наши сердца бьются вместе, у нас общая история, язык и культура".

Председатель турецкого парламента отметил, что оккупация азербайджанских земель все еще продолжает обжигать наши сердца: "Освобождение азербайджанских земель, и чтобы флаг развевался Азербайджана на каждой пяди своей земли - это желание всех стран-членов ТюркПА. Мы всегда рядом с Азербайджаном. Мы оказываем всяческую поддержку для прекращения оккупации, установления мира в регионе, готовы оказать поддержку и в будущем".

М.Шентоп сказал, что Турция хочет видеть мир и развитие в каждом уголке тюркоязычных стран: "Мы рядом не только в хорошие, но и в трудные времена. Самым наглядным примером тому стал саммит глав государств Тюркского совета в октябре. Для нас очень важна поддержка операции Турции "Источник мира", которая проводится для установления мира в регионе".

М.Шентоп сказал, что борьба за независимость была для Турции борьбой не на жизнь, а на смерть: "Поддержка, полученная в те трудные времена, как от Азербайджана, так и от тюркского мира отмечена в книгах по истории и в документах нашего Совета ветеранов".

Он выразил большое удовлетворение тем, что на заседание Совета ТюркПА в Баку были приглашены Узбекистан и Турецкая Республика Северного Кипра:

"За это я выражаю признательность Огтаю Асадову, правительству и парламенту Азербайджана. Хотелось бы, чтобы сегодня среди нас был и Туркменистан. Иншаллах, в ближайшее время в ТюркПА будут представлены парламенты всех независимых стран. Мы приняли председательство в ТюркПА от парламента Кыргызстана. Мы целый год принимали усилия, направленные на усиление ТюркПА и ее превращение в образцовую международную организацию. Теперь председательство переходит к Азербайджану, к председателю Милли Меджлиса Огтаю Асадову. Я выражаю признательность за поддержку, оказанную вами в период председательства Турции, желаю успехов председателю Милли Меджлиса Огтаю Асадову".