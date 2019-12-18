"Хочу сказать, что я с гордостью принял председательство в Парламентской ассамблее тюркоязычных стран. Можете быть уверены, в ближайшее время азербайджанская сторона постарается сделать все для осуществления целей ТюркПА".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на проходящем в Баку заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) заявил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Председатель Милли Меджлиса отметил, что ТюркПА уже превратилась в авторитетную парламентскую организацию, имеющую большой политический вес, назвал приоритеты ТюркПА в период председательства Азербайджана: "Будет продолжена вся важная работа. Одним из главных направлений нашей деятельности будет сближение национальных законодательств стран-членов организации и разработка модельных законов, усиление деятельности комиссий, продолжение программ по обмену опытом между парламентскими аппаратами, еще большее развитие международных связей ТюркПА".

О.Асадов отметил, что за прошедший период был осуществлен ряд мероприятий, направленных на признание ТюркПА на международной арене.

Председатель Милли Меджлиса сказал, что ТюркПА окажет поддержку развитию сотрудничества между диаспорами тюркского сообщества и осуществлению соответствующих проектов в этой сфере: "Особое внимание будет уделено усилению взаимодействия между организациями тюркского сотрудничества. Наша деятельность охватит все сферы, в которых требуется участие, помощь и поддержка ТюркПА в целях развития связей между нашими народами".