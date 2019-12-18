Что общего между попытками импичмента Дональда Трампа и "геноцидом армян"? Общее, оказывается, есть. И немало.

Американская газета The Daily Wire опубликовала статью президента и исполнительного директора Центра Хайма Саломона Пола Миллера о конгрессменах, пытающихся реализовать импичмент президента Дональда Трампа. Это небезызвестный Адам Шифф и его шайка. Конгрессмен, многие годы подъедающийся на армянском "базаре", возомнил о себе невесть что и решил заняться главой Белого Дома.

Двойные стандарты и фальсификации, которыми не брезгуют Шифф и другие проармянские законодатели, взяты на вооружение не только в вопросе пресловутого "геноцида армян", но и в расследовании дела по импичменту Трампа в Конгрессе.

Шифф с пеной у рта выступает в американских СМИ, обвиняя президента США в коррупции и вовлечении другого государства в выборы. Необходимо "действовать незамедлительно, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы-2020", вопил он неделю назад на пресс-конференции в Конгрессе.

Проармянская клика, в которую помимо Шиффа входят и другие лоббисты, как Джеки Шпейер, Фрэнк Паллоне, Тулси Габбард и Брэд Шерман, сыплет обвинениями, стараясь прижать президента к стенке. Но те ли это личности, которые имеют право кого-то в чем-то обвинять? The Daily Wire обратила внимание как раз на этот аспект, посоветовав Шиффу и прочим крикунам сначала "навести порядок у себя дома". А порядка в проармянском лагере Конгресса нет, и нет уже давно.

В начале декабря завершился очередной так называемый благотворительный марафон всеармянского фонда "Айастан". В Армении и в оккупированном Карабахе все еще не могут избавиться от шока. Ведь в этом году марафон набрал рекордно малое количество средств - всего 10 миллионов долларов, в то время, как в прошлом году это было 11,1 миллиона, в 2017-м - 12,5, в 2016-м - 15,4, а в далеком 2008 вообще 35 миллионов долларов. Последний результат для Армении в сегодняшних армянских и региональных реалиях совершенно недостижим.

Все вышеуказанные лица являются активными сторонниками фонда "Айастан". Данный фонд погряз в коррупции, за что его бывший президент в настоящее время находится под следствием в Армении. И тут возникает вопрос: а имеют ли право рассуждать об иностранном вмешательстве лица, сами активно поддерживающие иностранный фонд, да еще коррумпированный? По мнению автора статьи Пола Миллера, армянский фонд, который они так активно поддерживают, сам по себе имеет отношение к иностранному вмешательству во внутренние дела США.

"Для своих защитников в Конгрессе "Айастан" представляет уникальную дилемму: как демократы, с одной стороны, могут настаивать на предполагаемых связях президента Трампа с незарегистрированными иностранными агентами, а с другой стороны, игнорировать тот факт, что созданный правительством другой страны государственный фонд, председателем которого является президент Армении, остается незарегистрированным, нарушая закон о регистрации иностранных агентов?", - задает Миллер вопрос лоббистам Еревана в Конгрессе.

Тот же Шифф и другие демократы, кто поддерживает всеармянский фонд, демонстрируют откровенные двойные стандарты. Как пишет автор статьи в The Daily Wire, пока эти законодатели не начнут держать себя подальше от армяно-американского аппарата по сбору средств и лоббированию, они практически не смогут заручиться доверием общества в обсуждениях об иностранном влиянии и импичменте президента.

То есть, слово Шиффа и компании - последнее. Лоббисты слишком замарались в проармянской деятельности и откровенном лоббинге интересов другого государства, чтобы пользоваться доверием и выглядеть как беспристрастная сила, заботящаяся только об интересах американского общества и Америки. В этом свете истеричная кампания, затеянная Шиффом и другими против Трампа, имеет совсем другой подтекст.

Вообще, стоит сказать, что нездоровая верность, с которой Адам Шифф служит армянским интересам, уже обращает на себя внимание и сказывается на деятельности конгрессмена, основой которой стал подлог и скандал.

Напомним, что скандал вокруг темы импичмента Трампа разгорелся после того, как Шифф в Конгрессе на глазах всей Америки зачитал видоизмененный текст разговора президентов США и Украины. Возмущенный такой провокацией Дональд Трамп призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа уйти в отставку добровольно.

"Адам Шифф обманным путем прочитал Конгрессу на глазах у миллионов зрителей несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Предполагалось, что он читал точно записанную версию разговора, но он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным. Он был в отчаянии, и его поймали", - написал Трамп в Twitter, назвав Шиффа мошенником.

Президент США также посчитал необходимым провести расследование в отношении Шиффа, которого считает больным человеком.

В Армении требование Трампа об отставке главного лоббиста в Конгрессе вызвало большое беспокойство. Там считают, что "армянский привкус американского внутриполитического скандала не может не тревожить". Тем более, что недавно член юридического комитета Палаты представителей Даг Коллинз призвал Шиффа дать показания и указал, что "если Шифф решит не давать показаний, то я действительно сомневаюсь в его правдивости и в том, что он излагает в своем отчете".

Кстати, Шифф уже отказался давать показания, лишний раз продемонстрировав, что действительно является мошенником и единственное его оружие - публично озвучиваемая ложь и подтасовка фактов. Так Адам Шифф и прочие лоббисты действуют в отношении всех вопросов, и президент страны для них не является исключением.

"Заказали" Трампа, конечно, не Армения и диаспора, но они первыми будут устраивать фейерверки в случае, если усилия Шиффа дадут результат. Ведь Дональд Трамп - первый президент США, которого даже на словах не волнуют интересы армянской общины и который полностью игнорирует Армению и официальный Ереван. Как раз накануне он отклонил резолюцию Сената по "геноциду армян", окропленную, пардон, соплями радости всея армянства.

Зульфугар Ибрагимов