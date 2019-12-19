Азербайджан - оазис терпимости, толерантности и пример для всего мира.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

"Опираясь на опыт моей жизни в Азербайджане, моей работы в Русском драматическом театре, наблюдая замечательное отношение к русскому языку в Азербайджане, можно твердо сказать, что в стране царит атмосфера мультикультурализма и толерантности. Наша стремительно развивающаяся страна становится оазисом терпимости, толерантности и примером для всего мира. Наши отношения с Россией тому пример", - сказал А. Шаровский, который также является членом попечительского совета Центра мультикультурализма в Азербайджане.

Отечественный театр часто с большим успехом гастролирует в России. Их театры также гастролируют у нас. В данный момент, например, в Баку выступает Российский государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера".

"В 2008 году Президент Ильхам Алиев подарил нам здание театра и, вручая мне орден "Шохрат" в присутствии всего коллектива, сказал, что "Русский театр в Азербайджане навсегда". Это самый яркий пример того, какие отношения существуют между Азербайджаном и Россией и как прекрасно они развиваются. Триумфальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву, многочисленные приемы, которые ей оказали в Москве, включая самого президента России, говорят о многом", - отметил народный артист.

Александр Шаровский также напомнил, что в 2020 году Русский драматический театр отметит свое 100-летие. Дату будут широко отмечать вся страна и гости, которые приедут из России. Он признался, что уже составил план грандиозного вечера празднования 100-летия и сейчас над ним работают авторы театра.

Он также добавил, что недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил театру статус "академического", что также говорит о внимании государства к культуре и русскому языку.