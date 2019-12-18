Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Гусейна Шариф оглу Мовсумова орденом "За службу Отечеству" первой степени за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.