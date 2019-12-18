https://news.day.az/politics/1186685.html Президент Ильхам Алиев наградил Гусейна Мовсумова орденом "За службу Отечеству"
Президент Ильхам Алиев наградил Гусейна Мовсумова орденом "За службу Отечеству"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Гусейна Шариф оглу Мовсумова орденом "За службу Отечеству" первой степени за продолжительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
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