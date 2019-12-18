Генеральный секретарь министерства обороны Армении Гарник Айрапетян освобожден от должности. Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны Армении. Отмечается, что освобождение Айрапетяна связано со скандалом вокруг российской оружейной компании ORSIS.

Согласно информации, распоряжение об увольнении Айрапетяна подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В мае Минобороны Армении объявило конкурс на поставку военной техники, который выиграла компания ORSIS. Вскоре стало известно, что тендер отменили без объяснения причин. Следственный комитет Армении 26 августа сообщил, что из-за срыва вышеупомянутого тендера на закупку вооружений было возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК Армении - "халатное отношение к службе", которое в настоящее время расследуется Специальной следственной службой Армении. А ORSIS была включена в черный список поставщиков оружия в Армению.