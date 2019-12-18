С 1 января в Армении ожидаются подорожание около 700 наименований товаров, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Армения, вступив в ЕАЭС, присоединилась также к единым таможенным тарифам. Это само по себе предполагает, что ожидается повышение таможенных пошлин на значительное количество товаров.

Для максимального смягчения этого воздействия Армения установила переходный период свыше 5 лет, в основном для наиболее важных продуктов, входящих в потребительскую корзину. Для значительной части этих продуктовых групп переходный период заканчивается в 2020 году.

С 1-го января ожидаются подорожание около 700 наименований товаров. Есть мнение, что среди них немало продуктов, которые можно сказать, "покупаешь не каждый день". Однако эксперты утверждают, что тем не менее, подорожания в целом окажут существенное влияние на общий на уровень жизни людей.

Кстати, не избежит подорожаний также сфера сельского хозяйства. В частности, с 1-го января повысятся таможенные пошлины на сельхозпродукцию, корм для скота, зерновые, семена: импортеры на границе будут платить за эти товары на 3-4% больше, а за удобрения - на 2,5-4% больше.