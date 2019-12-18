Председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев предупредил об угрозах для мирного урегулирования карабахского конфликта, которые могут возникнуть в случае отказа России поставлять вооружение Азербайджану, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

На вопрос о том, как соотносятся заявления об исключительно мирном решении конфликта и продажа Азербайджану вооружения со стороны стран-участниц ОДКБ, Косачев ответил, что в любом конфликте ситуацию дестабилизирует дисбаланс.

"Когда у одной из сторон возникает реальная возможность или иллюзия того, что она может одержать победу. По нашему мнению, баланс в регионе является одним из существенных условий сохранения данного конфликта в невоенном, небоевом состоянии", - сказал он в ходе совместного брифинга с председателем постоянной парламентской комиссии по внешним связям Рубеном Рубиняном.

Он указал на то, что отказ от такого сотрудничества привел бы к двум весьма нежелательным и опасным последствиям для перспектив урегулирования конфликта.

"Это появление других поставщиков вооружения для Азербайджана. В таком случае "начинается конкуренция". Мы знаем, как военные, которые представляют различные системы вооружения, всегда хотят показать кто сильнее - это всегда повышает опасность", - сказал Косачев.