Вопрос обмена пленными между Азербайджаном и Арменией постоянно находится на повестке переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос обмена пленными постоянно находится на повестке переговоров. В частности, этой теме была посвящена встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России в Москве в апреле этого года. Во встрече также принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В ходе этой встречи стороны условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, которые находятся в заключении на территориях сторон. Как вы знаете, при содействии Красного Креста в июне этого года на родину вернулись гражданин Азербайджана и гражданин Армении. Мы приветствуем эту чрезвычайно важную акцию и рассматриваем ее в качестве первого шага по облегчению участи лиц, которые находятся в заключении. Я могу сказать, что ведется работа и по другим заключенным. Если будет достигнута договоренность, мы, безусловно, ее поддержим", - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.