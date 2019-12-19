Чем ближе парламентские выборы в Азербайджане, тем чаще и громче разгораются скандалы в рядах местных оппозиционеров-радикалов. В своих попытках собирать подписи немногочисленных сторонников для подачи своих кандидатур горе-политики не забывают и о конкурентах - причем из своих же собственных партий.



Особенно активно этим занимаются в "Мусават" - там разгорелся очередной скандал. Ядигяр Садыглы, один из функционеров партии, вдруг обвинил руководство "Мусават" и главу партии Арифа Гаджилы в том, что его решили оставить за бортом и не включать в списки кандидатов. "Понимая заранее, что так и случится, я заранее начал собирать документы как самовыдвиженец в Лянкярянском районе. Я намеренно не озвучивал этого нигде, чтобы не давать руководству "Мусават" поводов оправдывать свое отношение ко мне заявлениями в духе "если бы он не подал заявку самостоятельно, мы бы обязательно включили Садыглы в список", - заявил Ядигяр Садыглы.

Закончил свою публикацию-заявление в Facebook Садыглы иронично: "Очень вы, Мусават, смертельную прямо борьбу ведете. Вы день ото дня позорите "Мусават"", - издевается он.

Заместитель главы "Мусават" Сахавет Солтанлы тем временем ответил на обвинения тем, что Садыглы, по его словам, никак не обратился в партию с просьбой выдвинуть его кандидатуру, а мусаватисты "до последнего" оттягивали решение и ждали его обращения. "Мы до сих пор так и не определили своего кандидата по тому округу, где решил выдвинуться Ядигяр Садыглы", - добавил Солтанлы.

"Если бы он хотя бы в соцсетях написал о своем желании выдвигаться, мы бы поддержали. Вместо того, чтобы извиниться перед однопартийцами, Садыглы пытается выставить партию чем-то ему обязанными", - заявил зампред "Мусават".

Показательно, что такое в рядах партии происходит далеко не впервые. В 2015 году мусаватисты решили избавиться от нескольких кандидатов на выборах главы партии, одним из которых был Турал Аббаслы, сейчас председательствующий в собственной партии. Как отметил сам Аббаслы, в 2015 году руководство "Мусават" выдвигало своих собственных людей, старалось всячески контролировать исход выборов. "Когда мы подняли этот вопрос, нас естественно обвинили "в работе на власти" - всех, кто был против Арифа Гаджилы", - подчеркнул он.



Удивительно даже не то, что "борцы за демократию и свободу", как они сами себя называют, пытаются приводить даже к самым небольшим руководящим постам в своей партии собственных ставленников. О какой борьбе за свободу могут говорить люди, устраняющие даже по незначительным поводам всех своих конкурентов и фактически монополизирующих ту самую "борьбу"?



В этом и состоит важнейшая проблема азербайджанской оппозиции. Ее как таковой не существует: есть только отдельные группировки радикалов, которые под вывеской "демократической борьбы" борются только за гранты зарубежных спонсоров и за монопольное право распределять эти средства. Им плевать и на демократию, и на будущее страны, и на реальные политические вызовы, стоящие перед Азербайджаном. Свои, скажем так, "навыки" государственного управления и "Мусават", и Народный фронт прекрасно показали в 90-е, когда они за пару лет чуть не развалили страну, чуть не уничтожили азербайджанскую государственность.

По тому, что происходит в рядах "Мусават" и ПНФА сейчас, очевидно: в этом лагере ничего за почти 30 лет не изменилось.



Э. Ибрагимов