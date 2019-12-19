Наверное, многих удивила новость о намерении Грузии продать порт Батуми, распространенная накануне армянскими СМИ. Сразу возник вопрос: как продать? Почему продать? Как можно продавать подобный объект, имеющий важное значение для грузинской экономики?

Сегодня министерство экономики и устойчивого развития Грузии опровергло эту "утку" армянских СМИ, указав, что информация не соответствует действительности.

Но самое и интересное не дезинформация и даже не ее опровержение, а то, что в Армении, как пишет газета "Жаманак", уже начали собирать деньги, намереваясь приобрести этот ключевой порт. Тем более, что запрашивала за него Грузия, как утверждалось в информации, почти ничего - всего-то 600 миллионов долларов. Если все армянские воры, бывшие и настоящие, скинутся по миллиону, пребывающая в мечтах о выходе к морю Армения сможет хозяйничать в Батуми. Кстати, та же армянская сторона постоянно вопит о том, что Батуми, дескать, "продан" туркам и азербайджанцам.

"Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта, тем самым обеспечив беспрепятственную транспортировку грузов в Армении", - писала накануне "Жаманак". По данным источников газеты, обсуждается идея создания акционерного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры. Для успеха дела необходимо, чтобы кто-нибудь инвестировал стартовую сумму, чего на данный момент нет, отметило издание на полном серьезе.

То есть в Армении, поверив слухам, начали торопливо собирать деньги по сусекам. 600 миллионов - сумма, конечно, не малая, но армянский бюджет не позволяет делать такие траты. У страны долгов на семь миллиардов, какой уж тут порт.

Что касается порта Батуми, то этот объект, как пишет Грузия-онлайн со ссылкой на Минэкономики страны, передан в аренду сроком на 49 лет с правом управления компании "Батумский нефтетерминал".

Одним словом, большие амбиции при мизерных возможностях снова сыграли злую шутку с нашими соседями.

Зульфугар Ибрагимов