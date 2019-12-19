Азербайджан находится на этапе современного развития.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал в четверг Trend профессор Государственного экономического университета Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, благодаря осуществлению продуманной политики по экспорту природных ресурсов в нефтегазовом сегменте, в настоящее время мы фактически наблюдаем завершение полной реализации этих инфраструктурных проектов, связанных с природными ресурсами.

"А это позволяет сказать, что в сегменте энергоэкспорта, обладающего высокой волатильностью, Азербайджан фактически добился своих рыночных целей. Уже сегодня Азербайджан обладает довольно устойчивой конкурентоспособностью на европейских рынках. Я даже сказал бы, что ряд европейских стран ведет реальную борьбу за приобретение азербайджанского экспортного газа", - сказал Мамедов.