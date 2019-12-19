Распоряжениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева генерал-майор Намиг Поладов и генерал-майор Мубариз Рзаев назначены на должности начальников, соответственно Управления оборонной промышленности министерства обороны и Учебно-тренировочного центра Вооруженных сил, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сегодня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков представил личному составу военнослужащих назначенных на должности офицеров.

Начальник Генерального штаба объявил личному составу задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию, дал рекомендации с целью более плодотворной организации служебной деятельности.