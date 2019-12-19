Независимо от должности и полномочий, каждый человек должен быть в ответе перед законом.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

По его словам, каждый человек, живущий в Азербайджане, обладает равными правами перед законом.

"Независимо от партийной, профессиональной принадлежности, занимаемой должности, если человек совершил преступление, и это было доказано в судебном порядке, он несет ответственность. Позиция партии "Ени Азербайджан" всегда была такой. Нет разницы, член ли он ПЕА, или представитель другой политической партии. Они, как и рядовые граждане, обладают равными правами. С этой точки зрения перед представителями партии стоит задача - наши однопартийцы несут двойную ответственность. Иногда наблюдается и такое, что представители некоторых политических партий, в том или ином виде, совершают общественно опасные деяния и пытаются прикрыться "щитом партии". В случае разоблачения, руководители этих партий обращаются в Совет Европы, другие международные организации, пытаясь скрыть содеянное", - сказал Сиявуш Новрузов.

Он добавил, что демократия, человеческие права и свободы требуют того, чтобы каждый нес ответственность за совершенные проступки. С этой точки зрения, каждый член партии "Ени Азербайджан" равен перед законом.

Отметим, что в ходе сегодняшних оперативно-розыскных мер был задержан житель Сабирабадского района Фариз Ихтияр оглу Агаев. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты наркотические средства.