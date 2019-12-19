Главная цель Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) - это дальнейшее укрепление связей в экономической, политической, военной, культурной, правовой и других сферах.

Об этом сказал эксклюзивно Trend председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает Day.Az.

Председатель парламента Турции отметил, что одной из главных целей "ТюркПА" является постоянная поддержка тесных связей с народами, являющимися для нас дружественными, с которыми мы исторически проживали вместе в составе тюркского мира, укреплять и поднимать эти связи на более высокий уровень, а также вносить вклад в мир и безопасность.

Шентоп подчеркнул, что Турция и другие тюркоязычные государства - это страны, которые были созданы не вчера, или были сформированы за относительно короткое время: "Тюркский мир - это огромное географическое пространство, имеющий важное значение и вес. Говоря о тюркском мире, мы имеем в виду большую нацию, которая внесла и вносит большой вклад в мировую цивилизацию, науку, культуру и историю".