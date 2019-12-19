Двусторонние отношения между независимыми Украиной и Азербайджаном начали приобретать динамику по мере преодоления экономической депрессии 1990-х. В 1995 году состоялся первый официальный визит высокопоставленных украинских лиц в Азербайджан. Обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой сфере, в том числе возможная помощь азербайджанских специалистов в разработке украинской части черноморского шельфа (напомним, что в этом году азербайджанская сторона в лице близкой к SOCAR компании Caspian Drilling Internationлal Ltd принимала участие в конкурсе за углеводородный участок "Дельфин" на шельфе Черного моря, который пока окончательно не завершен). В марте 2000 года Баку с официальным визитом посетил президент Леонид Кучма, ратовавший за продление маршрута Баку - Супса в направлении Одесса - Броды. Был заключен договор о стратегическом партнерстве и соглашение об экономическом сотрудничестве, касающееся взаимодействия в энергетической сфере.

Постепенно наблюдалось увеличение товарооборота между Украиной и Азербайджаном. В 2004 году объем украинского экспорта вырос до 222,9 млн долл. (увеличение в сравнении с 2003 г. на 45,6%). При этом, в структуре поставок из Азербайджана преобладала продукция топливно-энергетического комплекса (керосин, смазочные масла), полиэтилен, газовые турбины и арматура, а также продукция сельского хозяйства (фундук, фрукты, соки и др.). Из Украины в Азербайджан поступала продукция машиностроения (спецавтомобили, вагоны-цистерны), черной металлургии (стальной продукт, трубы и т.д.), электротехнической отрасли, а также автомобильные шины, продовольственные и иные товары.

В ряду украинских предприятий, действовавших на азербайджанском рынке в тот период, следует выделить финансово-промышленную группу "Интерпайп" (поставка труб), Сумское НПО им. Фрунзе (оборудование для компрессорных станций), Харьковское ОАО "Турбоатом" (турбины), ОАО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры", компанию "АвтоКраз" (грузовики), предприятие "Южкабель", ЗАО "Россава" (автомобильные шины), Харьковское государственное авиационное предприятие, ЗАО "Практика" (техническая защита банков и офисов, противопожарная защита), ОАО "Полтавакондитер", ОАО "Сандора" (соки).

В период президентства Виктора Ющенко диалог с Азербайджаном, направленный на привлечение каспийской нефти, власти Украины попытались активизировать в рамках международных энергетических саммитов. В 2007 году состоялись саммиты в Вильнюсе и Кракове, в 2008-м - в Киеве и Баку.

Активизации же усилий украинской стороны в этом направлении способствовала деятельность одной из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп "Приват" во главе с И.Коломойским и Г.Боголюбовым, которая в силу контроля над такими предприятиями нефтепереработки, как "Галичина" и "Нефтехимик Прикарпатья", оказалась заинтересованной в наполнении нефтепровода Одесса - Броды каспийской нефтью.

Помимо энергетического диалога заметно интенсифицировались двусторонние украинско-азербайджанские торговые отношения. В 2008 году товарооборот между Украиной и Азербайджаном вырос в сравнении с 2007 годом на 49% и достиг 1 млрд долл. Азербайджанский рынок вызвал интерес ряда ведущих украинских предприятий в сфере металлургии, машиностроения и пищевых продуктов. В частности, в Азербайджане были представлены интересы таких компаний, как группа "Укрпроминвест" (автобусы "Богдан"), "АвтоКРАЗ", "Рошен", "АВК", "Сандора", "Верес" (пищевые продукты). Немаловажным фактором оказалось и военно-техническое сотрудничество. Как отмечал Денис Попович, "в 2006 году из Украины в Азербайджан было поставлено "50 единиц танков, ББМ, артиллерийских систем крупного калибра и боевой авиации, а в 2007 году - уже 103 единицы".

К 2013 году товарооборот закрепился на уровне 1 миллиарда долларов. Затем в условиях постигших Украину тяжелейших военно-политических испытаниях наблюдалось катастрофическое падение. В 2015 году товарооборот составил лишь 390 миллионов долларов. К 2018 году ситуацию удалось изменить к лучшему, выйдя на показатель 829 миллионов долларов. Как отмечали экономические эксперты, Азербайджан ввозил в Украину продукцию ТЭКа, полиэтилен, коньячный спирт, вина, овощи и соки. Украина вывозила в Азербайджан продукцию металлургии, АПК и машиностроения. В Киеве был открыт Торговый дом Азербайджана. В Украине активно действует SOCAR и азербайджанский строительный бизнес.

Конечно, нынешний уровень двусторонних отношений не отвечает потенциальным возможностям Украины и Азербайджана. Это касается многих потенциально взаимовыгодных сфер от туризма до машиностроения, включая военно-техническое сотрудничество, где Украина готова предложить проекты в таких областях как модернизация авиационной техники, поставка авиадвигателей, производство систем защиты бронетехники и высокоточного оружия. Будем надеяться на то, что визит в Баку главы украинского государства Владимира Зеленского создаст предпосылки для их активизации.





Антон Финько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии

специально для Day.Az