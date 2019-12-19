https://news.day.az/politics/1187133.html В Азербайджане задержан экс-глава Евлаха - ОФИЦИАЛЬНО
"В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
В Азербайджане задержан экс-глава Евлаха - ОФИЦИАЛЬНО
Задержан экс-глава исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Службы государственной безопасности Азербайджана, Самедов и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным в связи с фактами злоупотребления полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других преступлениях.
"В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
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