https://news.day.az/politics/1187136.html Вот как задержали пойманных на взятках главу Агстафы и экс-главу Евлаха - ВИДЕО
Были распространены и видеокадры следственных действий, показаний обвиняемых и изъятых доказательств: документов. крупных сумм денег и других.
Вот как задержали пойманных на взятках главу Агстафы и экс-главу Евлаха - ВИДЕО
Служба государственной безопасности Азербайджана распространила официальную информацию о задержании главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева, его заместителя Рамиза Татарова, а также экс-главы Евлаха Годжи Самедова.
Были распространены и видеокадры следственных действий, показаний обвиняемых и изъятых доказательств: документов. крупных сумм денег и других.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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