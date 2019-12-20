Служба государственной безопасности Азербайджана распространила официальную информацию о задержании главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева, его заместителя Рамиза Татарова, а также экс-главы Евлаха Годжи Самедова.

Были распространены и видеокадры следственных действий, показаний обвиняемых и изъятых доказательств: документов. крупных сумм денег и других.



Представляем вниманию читателей эти кадры: