С тех пор, как YANDEX возглавил Тигран Худавердян, на этом ресурсе активизировались провокативные материалы не только против стран и народов (в частности, Азербайджана, Турции, Грузии), которые армянство избрало объектом своих территориальных притязаний и мишенью для информационных атак, но уже и против президента России Владимира Путина, передает gradator.ru.

Разворот России на стратегический союз с Турцией и Азербайджаном, которые в новых политических реалиях являются ключевыми и перспективными союзниками России в большом регионе, вызывает недовольство армянского лобби России.

Наверное не случайно главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян недавно выступала в качестве Нострадамуса, "глубокомысленно" изрекая, что Путин не станет следующим президентом России.

А кто станет? Может быть, Лавров (Калантаров) - "крестный отец" армянского спрута в российской власти?

Посмотрите, какие якобы простачковые материалы продвигает глава Яндекса Худавердян в сети, даже запускает на рекламу, с целью девальвировать в общественном сознании россиян значение и рейтинг Путина.

К социальной политике президентства Путина, конечно, есть вопросы, но это другая тема, и не Худавердяну и Симоньян решать вопрос, кто станет следующим президентом России и выносить вердикты Путину.

А Путин, что называется, пригрел армянских змей на своей груди...

Итак, читаем zen.yandex.ru: "Путин - кардинальный разворот в общественном сознании":

https://zen.yandex.ru/media/the_third_force/putin--kardinalnyi-razvorot-v-obscestvennom-soznanii-5df8ecb197b5d400ad7cb934?fbclid=IwAR1xkmj8Tv8jJg0mfUsNROqg4Taj81UIBoU6P-2U2Z10mVGHrKKG281DNi0

"Разговариваешь с людьми, читаешь соцсети, и диву даёшься - сколь кардинальный слом в общественном сознании произошёл буквально за полгода. Ещё вчера (то есть года два - три назад) по улицам и социальным сетям бегали толпы фанатов с радостными криками: "Верим Путину!"

Признаюсь, и у меня самого года до 2016-го на стене висел его портрет. Стыд мне и позор. Крым меня попутал. Показалось - вот-вот и Путин всё-таки сделает разворот в сторону общественного консенсуса, проникнется нуждами народа и наконец-то начнёт строить конституционное социальное государство.

Показалось. Наивный я глупец. Не начал. Не произошло. Да и не собирался он.

Закончилось дело плохо - просьбой "отнестись с пониманием". Но относиться с пониманием к грабежу в открытой форме почему-то никто не захотел. И народная мудрость: "От любви до ненависти - один шаг" сработала на все сто (хотя изначальное авторство этой фразы, имеющей продолжение, приписывается то Сенеке, то Аристотелю).

Самое ужасное для остатков репутации бывшего народного любимца - это коллективный портрет тех, кто поддерживает его и сейчас. Таких осталось процентов пять - семь, но они очень активны, злобны и агрессивны, словно находятся в оппозиции ко всей стране. Что, собственно говоря, правда.

Стиль любого современного путиниста в сети - это чёрная, ядовитая злоба и ненависть ко всем оппонентам, матерные ругательства, оскорбления, хамство, переход на личности, а зачастую и угрозы жизни. Среди них нет ни одного вежливого человека, в отличие от тех, кто стоит на позициях социального государства или социализма (а это не совсем одно и то же).

Сохранились отдельные группы поддержки В.Путина в соцсетях. То, что в них пишут - достойно "Камеди Клаб". Вот один из шедевров, недавно размещённых в Facebook-группе "Комитет поддержки Президента РФ" Facebook-страницы, называющейся "Группа поддержки Путина В.В.":

Я даже комментировать это не могу. Здесь смешалось в кучу всё. Все педрорасты, и среди них один Д'Артаньян. Уровень логики, интеллекта и познания современного мира таков, что даже я не нахожу термина, чтобы его охарактеризовать. Это минус ноль.

При таких сторонниках и противников не надо ))))

Но дело вовсе не в отмороженных сторонниках (половина из которых живёт почему-то не в России, а в Прибалтике, Чехии, Италии, Франции, США и Канаде). Их настолько ничтожно мало, что они уже никак не способны повлиять на общественное сознание. Это наглядно видно по количеству дизлайков к их постам в социальных сетях, в частности, здесь - в Дзене.

Дело в том, что общественное сознание изменилось кардинально. И разворот этот необратим".

То есть, в условиях захвата российских СМИ армянским лобби, нам следует ожидать нарастания масштабной волны провокаций по всему информационному фронту России, который мы сами же и отдали в руки армян.