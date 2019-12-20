Тандем НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан.

Об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая со вступительной речью на прошедшем накануне совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"После того, как в 1982 году Гейдар Алиев уехал в Москву, в хлопководстве начался период спада, производство постепенно снижалось. В 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость, производство хлопка упало до 500 тысяч тонн, а в 1993 году - до 280 тысяч тонн. Как вам известно, первые годы периода независимости проходили очень тяжело, страна находилась в очень тяжелом положении", - добавил глава государства.

По его словам, в результате армянской оккупации, гражданской войны, нерадивой, преступной деятельности тандема НФА-Мусават наша страна оказалась на краю пропасти.

"В стране господствовал тотальный кризис - политический, военный, экономический, уровень инфляции превышал 1000 процентов, промышленные предприятия были парализованы, сельское хозяйство развалено, царили грабеж, взяточничество, произвол. Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан. Они как будто выполняли приказ какого-то преступника. В результате этого, конечно, промышленность оказалась парализованной, сельское хозяйство было полностью развалено, а страна пришла в неуправляемое состояние. Только после того, как Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти, ситуация стабилизировалась, Азербайджан был выведен на путь развития, и сегодня мы видим проявления этого развития во всех сферах", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.