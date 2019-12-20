Почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами?

Об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая со вступительной речью на прошедшем накануне совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это - те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами", - сказал глава государства.

По его словам, в этом году произошло землетрясение. "Прошло всего 10 месяцев, а все основные строительные работы уже завершились. Были построены, отремонтированы и восстановлены тысячи домов. Некоторые говорят, что сейчас граждане должны сами восстанавливать эти дома, застраховать их. Конечно, должны застраховать. Раз уж зашла речь, я должен сказать, что в том числе должны быть застрахованы торговые объекты, каждый из них, чтобы если завтра произойдет несчастный случай, пожар, можно было обратиться в страховую компанию. А то происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю пособие в связи с несчастным случаем? Ничего подобного нигде нет. Каждый страхует свое имущество, собственность, а если произойдет несчастный случай, то страховая компания оплачивает это, вот и все. У нас тоже должно быть так. Я отношу это к частным компаниям, торговым объектам и предупреждаю, если где-то в результате наводнения, пожара что-то тонет и горит, то не следует надеяться на поддержку государства. Правда, в отдельных случаях мы помогаем самым бедным, самым неимущим слоям. Но почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами? Это ведь несправедливо. Кому государство должно помогать - тому, кто нуждается. Человек, имеющий деньги, сам должен помогать неимущим. Я неоднократно говорил об этом предпринимателям, они должны чувствовать социальную ответственность. Они зарабатывают деньги, государство создало условия. Где еще есть такие условия? Есть страны, которые объяты огнем. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Латинской Америке происходят войны, конфликты, кровавые столкновения, массовые протесты, полицейское насилие, разрушения. У нас же господствует стабильность. Кто ее создал - мы, кто пользуется этим - все граждане, в том числе предприниматели. Они спокойно живут, никто их не трогает, напротив, Президент всегда их поддерживает. Пусть помогут людям, неимущим. Мы помогаем тем, кто нуждается. В Шамахе, Агсу, Исмаиллы произошло землетрясение. Разве мы могли оставаться равнодушными, чтобы люди зимой замерзали? Поэтому мы сразу же выделили средства, мобилизовали все структуры, и в течение 10 месяцев, до наступления зимы, их дома были отстроены и отремонтированы. Это и есть наша ответственность, люди, которые действительно нуждаются, не смогут сами восстановить эти дома. Сейчас необходимо провести просветительскую работу, чтобы застраховать эти дома. Но почему государство должно помогать какому-то бизнесмену, богатому человеку, владеющему большими имениями? Это абсолютно невозможно, и пусть каждый сделает вывод", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.