Был составлен серьезный план мероприятий и принята Государственная программа, охватывающая 2017-2020 годы. На основе государственной программы мы за четыре года, можно сказать, возродили хлопководство и добились высочайших результатов.

Об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая со вступительной речью на прошедшем накануне совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"Знаете, мы живем в условиях рыночной экономики, и все ее проявления в Азербайджане имеются. Достаточно сказать, что в настоящее время 85 процентов нашей экономики формируется в частном секторе. Все предприятия, кроме стратегических государственных предприятий, функционируют в частном секторе. Законы рыночной экономики диктуют необходимость либерализации рынка, минимизации государственного вмешательства в экономику, и эти экономические вопросы должны регулироваться рыночными отношениями", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что однако в жизни мы далеко не всегда сталкиваемся с такой картиной.

"Государственное вмешательство особенно необходимо в странах, которые недавно обрели независимость. Без государственной политики мы не смогли бы добиться сегодня этих успехов. Если бы государство не оказало поддержки энергетике, транспорту, инфраструктуре, сельскому хозяйству, не предприняло серьезных шагов в области развития промышленности, не проводило свою политику, то о каких успехах сегодня могла бы идти речь?! Может ли частный сектор вкладывать деньги в инфраструктуру? Конечно, нет. Может ли кто-то без государственной поддержки вкладывать средства в виноградарство, где фермер должен ждать дохода, по меньшей мере, 7 лет? Кто без поддержки государства вложит средства в реконструкцию хлопкоочистительных заводов?", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня мы приобретаем самую современную технику для заготовки хлопка - комбайны John Deere американского производства, закупили более 400 комбайнов.

"На приобретение техники мы затратили в целом более 500 миллионов манатов. Какая частная компания может взять это на себя? Поэтому, видя, что мы теряем и хлопководство и это может привести к большим проблемам, я немедленно дал указание и сам стал заниматься данным вопросом. Я увидел, что принципы рыночной экономики в этой отрасли не работают. Был составлен серьезный план мероприятий и принята Государственная программа, охватывающая 2017-2020 годы. На основе государственной программы мы за четыре года, можно сказать, возродили хлопководство и добились высочайших результатов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что таким образом, благодаря государственной поддержке за последние три года было приобретено 15 тысяч 700 единиц техники.

"Как я уже отметил, мы закупили более 400 хлопкоуборочных комбайнов, подавляющее большинство их них - более эффективные комбайны самой передовой американской компании John Deere, отвечающие по качеству наивысшим стандартам. Это позволило нам собрать с помощью техники 87 процентов хлопка, и доля ручного труда снизилась. Но параллельно с этим мы, конечно, развивая хлопководство как трудоемкую отрасль, в первую очередь сохраняли в центре внимания проблемы, связанные с занятостью, и добились этого. Оросительные меры. На площади 100 тысяч гектаров были проведены оросительные мероприятия. Все мы хорошо знаем, что нынешний год был очень засушливым, никто из нас не помнит такой засухи. Несмотря на это, было организовано обеспечение водой хлопковых полей. Конечно, если бы государство не вкладывало инвестиции, не прокладывало каналы, не выделяло средств мелиорационному и водному управлению, то сегодня хлопок либо не засеивался, либо засеивался, но оставался бы на полях и сгорал", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что фермерам, занимающимся хлопком, были предоставлены льготные кредиты.

"На хлопкоочистительных заводах были проведены ремонтно-восстановительные, наладочные работы. Одновременно в Уджарском районе на основе современных технологий построен новый хлопкоочистительный завод. С 2016 года государство стало выплачивать производителям субсидии в размере 10 копеек за каждый килограмм хлопка. Если в 2015 году закупочная цена хлопка составляла 41 копейку, в 2016-2017 годах - 50 копеек, то с 2018 года эта цифра достигла 65 копеек, что является весьма стимулирующим фактором. На льготных условиях стали предоставляться пестициды. Льготы на каждый гектар были увеличены с 10 до 50 манатов. А льготы на удобрения повышены со 100 до 150 манатов. Все эти шаги являются свидетельством внимания государства к данной отрасли и придаваемого ей значения. Неслучайно результат очень быстро дал о себе знать", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что развивая хлопководство, мы всегда сохраняли в центре внимания и социальный фактор.

"Потому что, как я уже отметил, хлопководство является трудоемкой отраслью сельского хозяйства. В настоящее время хлопок в Азербайджане выращивается в 20 районах, где к работам привлечено около 200 тысяч человек. То есть, хлопководство имеет несколько направлений, и по каждому направлению создаются тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест. Представьте себе, что означает создание около 200 тысяч рабочих мест в 20 районах. Сейчас население наших районов в среднем составляет около 100-150 тысяч, максимум 200 тысяч человек. Можно сказать, что в каждом районе в среднем 10 тысяч человек занимаются только хлопководством. Естественно, проблемы, связанные с безработицей, в этих районах успешно решаются. В то же время у нас есть прекрасный индикатор. Как вам известно, для усиления социальной защиты мы создали в настоящее время около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, которые финансируются государством. Граждане, которые не могут найти работу, обеспечиваются работой в этих общественных местах. Сейчас в районах, где выращивается хлопок, уже снижается потребность и в этих работах, потому люди зарабатывают больше денег в хлопководстве, улучшая таким образом свое материальное положение", - сказал глава государства.