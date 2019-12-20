Пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина оказалась одной из самых долгих и нестандартных. С самого начала она пошла по неожиданному сценарию. Яркие наряды, броские головные уборы, причудливые надписи на плакатах - на этот раз журналистам не помогали привычные приемы.

Под одним из таких плакатов-призывов дать им слово, и замаскировались проникшие к Путину армянские провокаторы.



Довольно часто на кадрах трансляции пресс-конференции появлялся один и тот же баннер: Путин - президент армян. Дичайшее по своей глупости и абсурду заявление. На что надеялись его авторы? На то, что Путин вдруг прослезится и достанет из кармана армянский паспорт? Нет, конечно.



Ну или может быть, они считают всех армян россиянами? Если да, то становится понятно, почему парочка Маргариты Симоньян (главы RT) и Тиграна Кеосаяна (режиссер) так усиленно пытается строить из себя патриотов России, быть более русскими чем сами россияне?.



Или банально каким-то армянским журналистам паспортов российских захотелось? Уверен, что в Армении хватает чем заняться миграционной слубе. В любом случае Путин - президент ВСЕХ РОССИЯН, без исключения. И неважно, какой они национальности.



Очевидно, что плакатик, которым так усиленно пытались поймать внимание Дмитрия Пескова во время конференции - это спланированная провокация и обращаться с ней надо соответствующе. Но самое главное: пока незвестно, кто непосредственный исполнитель и конечно же заказчик такого "перформанса".

Э. Ибрагимов