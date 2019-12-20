Одна из наших основных задач - обеспечить граждан работой, и мы добиваемся этого.

Об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая со вступительной речью на прошедшем накануне совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"В результате принятых в течение четырех лет комплексных мер мы возродили хлопководство. Чтобы подтвердить эти слова, я приведу несколько цифр. Таким образом, в 2015 году, в год, когда я увидел, что мы потеряли эту отрасль, с 18 тысяч гектаров было заготовлено 35 тысяч тонн хлопка. Урожайность с гектара составила 18,8 центнера. В 2016 году хлопок был засеян уже на 51 тысяче гектаров и заготовлено 89 тысяч тонн. То есть, 2016 год является первым годом, когда мы серьезно занялись хлопководством, урожайность с гектара составила чуть более 17 центнеров. В 2017 году мы резко увеличили посевные площади. Должен также сказать, что впоследствии мы поняли, что некоторые земли выбраны неправильно, и сократили эти земельные участки. Однако, конечно, мы не могли все предвидеть. Поэтому в 2017 году мы посеяли хлопок на 136 тысячах гектарах и собрали 207 тысяч тонн урожая. Но урожайность с гектара сократилась до 15,2 центнера, потому что некоторые земли были непригодны для хлопководства", - сказал глава государства.

По его словам, в 2018 году уже стали сокращаться посевные площади, и хлопок был посеян на 132 тысячах гектарах.

"Однако мы получили более высокий урожай - 233 тысячи тонн. Урожайность с гектара возросла и достигла 17,6 центнера. В этом же году, считаю, зафиксирован самый оптимальный вариант: хлопок засеян на 100 тысячах гектарах и собрано 294 тысячи тонн урожая. Урожайность с гектара составила 29,4 центнера. То есть, это действительно историческое достижение. У меня есть также статистические данные 1980-х годов. Могу сказать, что только три года урожайность в Азербайджане превышала 30 центнеров с гектара. В 1979 году - 30,8 центнера, в 1980 году - 35,4 центнера и в 1981 году - 35,9 центнера. На протяжении всей истории всего три года урожайность с гектара была близка к 30 центнерам, и в нынешнем году мы уже видим это. Уверен, что в результате мер, которые будут приняты после этого, урожайность еще больше возрастет. Сейчас здесь об этом будет сообщено. Потому что в настоящее время есть пилотные проекты. В пилотных проектах хлопок засевается на основе современных технологий, и урожайность там выше. Если мы широко распространим пилотные проекты по стране, то, конечно, соберем со 100 тысяч гектаров еще больше урожая", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что хлопководство - очень прибыльная отрасль сельского хозяйства.

"Помню также, что в 2015 году, когда я лично стал заниматься этим вопросом, некоторые члены правительства считали, что хлопководство вообще надо искоренить в Азербайджане. Они считали, что это неприбыльная отрасль, не имеющая никакой перспективы, будущего. Честно говоря, я удивился, как это возможно, ведь хлопок выращивался веками, наши села веками были активны в этой отрасли. Это - традиционная отрасль, у нас большой опыт, люди привыкли к этому. Неужели в советское время не знали, где можно выращивать хлопок, а где - нельзя. В то время все знали. Работал Государственный плановый комитет, который в точности все знал, где и что выращивать и строить. Поэтому, еще раз говорю, наши взгляды и очень целенаправленная политика превратили хлопководство в доходную сферу, и уже создана цепочка доходов. К тому же, хлопок - это продукция экспортной направленности. Для продажи хлопка-волокна не надо искать рынок, он продается на мировых биржах. Сейчас одна из основных задач, стоящих перед производителями в любой стране, - выход на рынки. Потому что рынки тоже ограничиваются. Многие страны стали обеспечивать свои потребности за счет внутренних возможностей", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сокращение зависимости от импорта - не только наша политика, многие страны идут этим путем.

"Если страны, где находятся наши традиционные рынки, будут обеспечивать в дальнейшем свои потребности за счет внутренних ресурсов, то где мы будем продавать хлопковое волокно и что будем продавать. Хлопок - продукция, для которой рынок искать не надо. Есть биржа, и он продается на бирже. Причем, - мы поговорим и об этом, - если создать эту цепь от сбора до конечной продукции, - мы должны создать ее, - то в конце каждой цепи сформируется добавленная стоимость. Таким образом, рабочая сила, привлеченная к этому делу, будет расти, а доходы увеличатся", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время мы находимся на начальном этапе этой работы.

"Но, несмотря на это, могу сказать, что за девять месяцев нынешнего года хлопководство принесло фермерам и компаниям, в целом, Азербайджану доход в размере 111 миллионов долларов. То есть, экспортирована продукция стоимостью 111 миллионов долларов, в том числе хлопковое волокно на 87 миллионов, хлопчатобумажная пряжа на 22,5 миллиона и хлопковое масло на 2 миллиона долларов. В то же время отходы хлопководческой промышленности используются и в качестве кормов. Эти цифры свидетельствуют о том, что в настоящее время мы экспортируем волокно. Однако основная задача заключается не только в экспорте хлопчатобумажной пряжи. Это - первая цель. Главное - экспортировать конечную продукцию. Для этого наши соответствующие структуры, правительство, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики должны активно работать для создания предприятий, которые могут придать импульс промышленной отрасли хлопководства, привлекать инвесторов и предоставлять льготные кредиты", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что урожайность в нынешнем году была достаточно высокой - рекордной.

"Однако отнести это ко всем районам невозможно. Поэтому цифры, которые я сейчас приведу, должны стать сигналом для руководства каждого района, так как в сегодняшнем совещании участвуют представители Администрации Президента, центральных исполнительных органов, главы исполнительной власти двадцати районов и представители компаний. Таким образом, в нынешнем году урожайность в семи районах превысила 30 центнеров. Это по порядку следующие районы: Тертерский - 34,8 центнера, Бардинский - 33,7 центнера, Сальянский - 33,2 центнера, Нефтчалинский - 31,6 центнера, Агджабединский - 30,7 центнера, Саатлинский - 30,4 центнера и Бейляганский - 30,3 центнера. Это говорит о том, что и фермеры, и компании, и руководство районов с большой ответственностью подошли к данному делу, поэтому достигнуты такие прекрасные результаты. В трех районах урожайность приближается к 30 центнерам: Билясуварском - 29,5 центнера, Сабирабадском - 29,2 центнера и Агдамском - 28,2 центнера. В семи районах урожайность превышает 20 центнеров, и им необходимо сделать вывод. А в трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ - почему, в чем причина? Причина должна быть. Уджарский - 19,3 центнера, Гаджигабульский - 14,4 центнера, Агсуинский - 9,9 центнера. Главы исполнительной власти Гаджигабульского и Агсуинского районов были заменены, назначены новые главы. Они должны обстоятельно проанализировать данные вопросы и сообщить, почему урожайность такая низкая", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что хлопководство является очень трудоемкой отраслью.

"Одна из наших основных задач - обеспечить граждан работой, и мы добиваемся этого. В то же время должен отметить, что меры, принятые в социальной сфере в этом году, проведенные реформы, действительно значительно улучшили материальное положение граждан. Это еще раз показывает, что в основе нашей политики находится гражданин Азербайджана. Организованный и реализованный в нынешнем году широкий социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Нашли решение проблемные кредиты, причем вопросы, связанные с этими кредитами, существуют не только у нас. Аналогичные проблемы, можно сказать, имеются во многих странах на постсоветском пространстве. Однако мы решили их в самый выгодной для граждан и самой приемлемой форме. Мы решили проблемы граждан, оказавшихся в тяжелом положении после девальвации", - сказал глава государства.

По его словам, повышены пособия - некоторые на 50 процентов, некоторые - в 2 раза.

Минимальная заработная плата увеличена вдвое, минимальная пенсия - более чем на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Это - статистика. Конечно, я говорил это, еще раз хочу сказать: очень хочу, чтобы заработная плата и пенсии увеличивались быстрее. Но чтобы добиться этого, должны расширяться и наши экономические возможности. Экономические возможности зависят в том числе и от эффективного построения работы в каждой отрасли. К примеру, сельскохозяйственные отрасли, которым в своем время не уделялось особо большого внимания, сегодня возрождаются. В области промышленного производства. В нынешнем году наша ненефтяная промышленность выросла на 14 процентов. Благодаря прозрачности в этом году налоговые и таможенные органы перечислили в бюджет сверх плана 1 миллиард манатов. Поэтому все эти меры, реформы позволили нам осуществить этот большой пакет. Это обошлось в несколько миллиардов манатов. Но мы должны делать и делаем это", - сказал глава государства.