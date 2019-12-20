Сегодня мы добились всестороннего развития нашей страны, о чем свидетельствуют все рейтинги.

Об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая со вступительной речью на прошедшем накануне совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

По его словам, хлопководство также придает импульс легкой промышленности.

"Моими распоряжениями в нескольких городах Азербайджана создаются промышленные зоны, промышленные парки, в том числе парк легкой промышленности в городе Мингячевир. В этом есть большая необходимость, так как проблема безработицы в Мингячевире стоит серьезнее, чем в других городах. И это естественно, ведь это город, а в городе безработица обычно бывает выше. Поэтому для устранения безработицы в Мингячевире мы должны развивать его как промышленный город. Там уже функционируют две крупные прядильные фабрики, я присутствовал на их открытии. Это - первый этап. Фабрик должно быть больше, мы должны стараться в максимальной степени перерабатывать хлопок, потому что нынешний уровень переработки не может нас устроить", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что в Азербайджане создан завод пестицидов, это тоже очень важный вопрос.

"По моей инициативе функционируют также завод по производству удобрений и полимерный завод. То есть, сейчас мы уже можем производить из полимеров готовую продукцию. Можем приобретать удобрения не за рубежом, а у местных производителей. То есть, все эти шаги преследуют цель сделать нашу страну сильнее, чтобы она стремительно развивалась, чтобы граждане были обеспечены работой.Наряду с хлопководством развиваются и другие традиционные для нас, однако несколько забытые в определенный период отрасли сельского хозяйства. Одна из них - коконоводство. Начав заниматься данным вопросом, я узнал, что заготовлено всего 240 килограммов коконов. А сколько заготавливалось в советское время?! Поэтому в результате принятых мер мы приобрели саженцы, и в Гахе была создана племенная станция, оказана государственная поддержка. В этом году уже заготовлено 630 тонн коконов. Это также позволило Шекинскому шелкокомбинату работать на полную мощность. Сотни людей там были обеспечены работой. У коконоводства большое будущее, это очень доходная и не требующая большого труда отрасль. Граждане могут в короткий срок - за месяц или полтора - хорошо заработать", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высокими темпами развивается фундуководство.

"Резко увеличили площадь садов - с 30 тысяч почти до 80 тысяч гектаров. Мы уже вышли на третье место в мире по производству и экспорту фундука. Это тоже очень доходная отрасль. Конечно, недавно разбитые сады пока еще не плодоносят. Считаю, что через несколько лет фундуководство станет одной из основных отраслей сельского хозяйства с точки зрения импорта валюты. Ранее под моим председательством были проведены совещания по рисоводству, цитрусоводству, табаководству, чаеводству. Эти традиционные отрасли развиваются. Мы видим сигареты как продукцию экспортной направленности. В этом году в Сумгайыте открылась новая сигаретная фабрика, реконструирована бакинская фабрика. Мы и сокращаем зависимость от импорта, и создаем большие экспортные возможности. То есть, все эти отрасли являются для нас традиционными. Просто, когда государство стало уделять меньше внимания, эти отрасли стали разваливаться, в том числе виноградарство. Я сейчас отметил, что при великом лидере производилось 2 миллиона тонн винограда, функционировали десятки винзаводов", - сказал глава государства.

По его словам, все они вышли из строя, были уничтожены.

"Материалы данных заводов были проданы, то есть, совершено большое преступление, эта отрасль, можно сказать, была утеряна. Ознакомившись с цифрами, я увидел, что несколько лет назад производилось всего 100 тысяч тонн винограда, новые сады не разбивались, потому что было не выгодно, надо вкладывать средства, ждать 5-6 лет, собрать урожай и куда его потом продавать? Винзаводов не было, переработки тоже, поэтому виноградарство разваливалось. К тому же, конечно, после того, как великий лидер уехал из Азербайджана, руководившие здесь лица проявляли активность в совершении этого преступления, вырубали виноградные плантации. Это - большое преступление. Ничего такого не произошло ни в Украине, ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Армении. Только здесь. Почему? Потому что Горбачев направил сюда в качестве наказания негодного человека, основная цель которого заключалась в уничтожении Азербайджана, и он пытался добиться этого", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ не позволил этого, и после совершения преступления в 1990 году он бежал отсюда.

"В последующий период, особенно когда к власти пришла антинациональная группировка НФА-Мусават, они вообще не знали, не понимали, что такое сельское хозяйство. Их целью был грабеж, они разграбили Фонд драгоценностей, там не осталось ни одного предмета, все продали, похитили нефтяные бонусы. Если не ошибаюсь, при них были предоставлены нефтяные бонусы стоимостью примерно 20 или 30 миллионов долларов. Они их украли. Когда их стали искать, от них ни осталось и следа. За год они причинили ущерб, разграбили, похитили, прикарманили миллиарды долларов, после чего трусливо дезертировали, оставив власть, заморозили свои должности, и сегодня своими позорными действиями вызывают чувство отвращения в обществе. Их трусость, паника, истерика, паранойя и предательство уже ни для кого не секрет. Вот такой была реальная ситуация", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня мы добились всестороннего развития нашей страны, о чем свидетельствуют все рейтинги.

"Недавно Азербайджан был включен в число могущественных стран мира. В этом списке всего 80 стран, и наших горе-соседей там нет. Не знаю, где вообще они значатся, но, во всяком случае, об этом говорим уже не мы, а авторитетные структуры. Мы занимаем 45-е место в числе могущественных государств. Мы опередили несколько развитых стран. Я уже не говорю о давосских рейтингах, неоднократно говорил о них. Вот таков сегодняшний Азербайджан. Но, конечно, мы не можем довольствоваться достигнутыми успехами. В настоящее время в области сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы, связанные с прозрачностью, субсидиями. Раньше как центральные, так и местные исполнительные органы допускали большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому кладется и должен быть положен конец. В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест. Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это - те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами", - сказал глава государства.