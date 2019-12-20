С завтрашнего дня в Азербайджаненачинается процесс подачи в окружную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидатов в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно статьям 58.1, 94.3.1 Избирательного кодекса, кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченный представитель политической партии, блока политических партий должны представить в ОИК документы, необходимые для регистрации кандидата не позднее, чем за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования, до 18.00.

Этот срок в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, которые пройдут 9 февраля, охватывает 21 декабря 2019 года - 10 января 2020 года (до 18:00).

Отметим, 5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, пятый созыв Милли Меджлиса Азербайджанской Республики распущен, внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 9 февраля 2020 года.