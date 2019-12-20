Арестованный глава Исполнительной власти Агстафинского района Азербайджана Низамеддин Гулиев совершил противозаконные деяния, и каждый должен нести ответственность за нарушение законов. Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазаиль Ибрагимли, передает Day.Az.

Он отметил, что глава государства оказал этому лицу большое доверие, поручив высокую должность, а он злоупотребил этим доверием.

"Арестованный глава Агстафы ранее был главой ИВ Геранбойского района. Он долгие годы работал в Геранбое, а затем Президент Азербайджана, оказав Гулиеву еще более высокое доверие, назначил его на высокую должность в другой район. Гулиев не оправдал этого доверия", - сказал Ибрагимли.

Депутат подчеркнул, что для многих это должно стать уроком, и каждый чиновник должен сделать из произошедшего выводы.

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, глава городской ИВ Евлаха Годжа Самедов и другие были задержаны в качестве подозреваемых лиц по уголовным делам, возбужденным по соответствующим статьям УК за злоупотребление должностными полномочиями, повторное взяточничество в крупных суммах, вымогательство денежных сумм у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также получение под разными предлогами взяток у предпринимателей и по другим фактам.

Продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению и привлечению к следствию других участников преступления.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Низамеддин Гулиев сегодня был освобожден от должности главы Исполнительной власти Агстафинского района.