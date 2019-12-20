Арест за взяточничество и коррупцию главы Исполнительной власти одного из ведущих районов Азербайджана говорит о том, что в стране идет очень серьезная борьба с негативными проявлениями. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

По его словам, в своих выступлениях на совещаниях, отдельных мероприятиях Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал госслужащих достойно служить народу и следовать закону.

Депутат добавил, что беседы, которые Президент Азербайджана проводит с главами ИВ, назначенными в последнее время, являются назидательными посланиями обществу.

По мнению Мирзазаде, поведение бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и экс-главы Евлаха Годжи Самедова говорит о том, что некоторые люди мнят себя неприкасаемыми, считают, что призывы Президента страны их не касаются, и используют должность, как источник для взяток: "Но государство защищает свои принципы. Государство всегда заявляет о важности прозрачности, уважения к закону, требуя у своих служащих соблюдать эти базовые принципы. Раскрытие фактов взяточничества экс-главы ИВ Агстафинского района Низамеддина Гулиева еще раз показывает, что Президент Ильхам Алиев считает борьбу с коррупцией и взяточничеством одним из основных направлений своей деятельности. Никому уступок делаться не будет, каждый обязательно будет наказан за свои проступки. Это очередное серьезное предупреждение каждому, кто работает на государственной службе. По мере выявления таких случаев, эти лица предстанут перед судом, и ответят за содеянное. В Азербайджане достаточно молодых, преданных государству и Президенту кадров, которые вполне могут заменить их на должности и достойно служить на благо народу. Распространенные вчера кадры показывают, что власть проводит непримиримую политику с негативными явлениями".

Напомним, что глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев, глава городской ИВ Евлаха Годжа Самедов и другие были задержаны в качестве подозреваемых лиц по уголовным делам, возбужденным по соответствующим статьям УК за злоупотребление должностными полномочиями, неоднократное взяточничество в крупных суммах, вымогательство денежных средств у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также получение под разными предлогами взяток от предпринимателей, и по другим фактам.

Продолжаются надлежащие оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к следствию других участников преступления.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Низамеддин Гулиев сегодня был освобожден от должности главы Исполнительной власти Агстафинского района.