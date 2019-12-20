Пожалуй, главное, что объединяет всех лидеров Армении - и прошлых, и будущих - то, что они являются всего лишь исполнителями воли армянской церкви и диаспоры - приращения земель за счет соседних государств в рамках проекта "Великая Армения". Все остальные вопросы вторичны. У этой игры незамысловатые правила.

Как только давление на Армению в переговорном процессе по Нагорному Карабаху со стороны международных институтов становится угрожающе неприятным, там происходит смена власти. Новому лидеру (или новому парламенту), в соответствии с ролью, можно резонно заявить: нам нужно время, чтобы войти в курс дела, необходим адаптационный период, мы не можем сейчас вести переговоры, потому что у нас очередные выборы в парламент и т. д.

Пока очередной глава Армении у власти, он должен изображать активность и предлагать различные инициативы, уводящие от сути конфликта и вводящие в заблуждение мировое сообщество (к примеру, размещение средств слежения на линии соприкосновения для выявления нарушений режима прекращения огня, или участие сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в переговорах как стороны конфликта).

Вот и Никол Пашинян, когда исчерпает лимит времени и все свое искусство по оттягиванию решения вопроса, будет сменен очередным исполнителем проекта.

Почему власти Армении тянут время? У них слишком слабые правовые и моральные аргументы, объясняющие оккупацию азербайджанских земель.

Им это также выгодно потому, что со временем, как они надеются, многие забудут истинные причины и важные детали тех событий.

Спросите себя, кто сегодня кроме нас самих, помнит об изгнании в 1988-89 годах, с кровью и убийствами, азербайджанцев из Армении? А это, к слову сказать, как раз и явилось одним из главных детонаторов последующей эскалации.

Сегодня в публикациях армянских и проармянских СМИ часто мелькают одни и те же пропагандистские клише, к примеру, такое: "народ Нагорного Карабаха".

Как будто и не было никогда азербайджанцев, проживавших в Нагорном Карабахе.

Поэтому, когда недавно произошла резкая активизация деятельности азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в Армении восприняли это как угрозу - что если завтра Минская группа выскажет официальную позицию о том, что считает обе общины абсолютно равноценными субъектами, имеющими право принять участие в процессе переговоров в качестве заинтересованных сторон.

Если Ереван хочет изменить формат переговоров и привлечь к ним выдуманный "народ Нагорного Карабаха", то на такой статус имеет приоритетное право азербайджанская община, чьи предки жили на этой земле задолго до армян.

Всем хорошо известно, что в течение всего конфликта ВС Республики Армения принимали самое непосредственное участие в боевых действиях, и это ее военнослужащие сегодня сидят в окопах на линии соприкосновения.

Недавнее предложение азербайджанской общины Нагорного Карабаха о готовности к прямому диалогу с армянской общиной потянет за собой новые инициативы по нормализации, а это риск потери Арменией монополии на существующий статус-кво.

Армения вынуждена играть в политический Тетрис, и ей с каждым разом все труднее удается складывать падающие блоки, пытаясь сохранить свободное пространство. Но долго это продолжаться не может. Каждая игра неизбежно заканчивается.

Отдел политики Trend