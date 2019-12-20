Накануне Службой государственной безопасности Азербайджана был задержан уже бывший глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев, его заместитель и другие лица. Согласно информации, они обвиняются в неоднократном получении взяток, присвоении государственных средств и злоупотреблении полномочиями. Кроме того, в тот же день был задержан и экс-глава Евлаха - по таким же обвинениям. Эти события - показатель серьезного усиления борьбы с коррупцией в Азербайджане. Они стали воплощением важного месседжа, который уже неоднократно делал чиновникам Президент Ильхам Алиев: высокое доверие означает не менее высокую ответственность, и никому, тем более чиновникам, не будет делаться никаких поблажек.

На кадрах оперативной съемки, которые распространили спецслужбы, отчетливо видно, как заместитель Низамеддина Гулиева неоднократно передает своему начальнику крупные суммы денег, полученные от различных людей и предпринимателей, они обсуждают связанные с получением этих незаконных средств вопросы. Все задержанные уже дают показания.

Как стало известно, в ноябре этого года министерство финансов Азербайджана начало проверку в Геранбойском районе. Именно там целых 10 лет - с 2009 по 219 год - работал главой Исполнительной власти Низамеддин Гулиев. Сообщается, что там выявлены значительные нарушения, проверки продолжаются.



Задержание Гулиева - значительное событие. Впервые в истории Азербайджана чиновника такого уровня задерживают при исполнении им своих обязанностей. Нужно отметить, что именно исполнительные власти районов - это одно из самых тревожных мест с точки зрения борьбы с коррупцией и взяточничеством. Больше всего граждане жалуются именно на чиновников исполнительных властей на местах.



На эти и другие факты серьезное внимание обращает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства неоднократно, принимая назначаемых на ответственные посты чиновников, предупреждал всех о том, что те назначенцы, которые будут злоупотреблять оказанным им доверием, будут заниматься преступной деятельностью вместо заботы о гражданах, понесут жесткое наказание.

Так, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что чиновники должны достойно служить народу.

"Это касается как новоназначенных глав исполнительной власти, так и глав, уже проработавших на должности главы и направленных в другие районы и города. Служение народу - долг каждого государственного чиновника, я неоднократно говорил, что, как Президент, вижу свою задачу именно в этом - служении народу. Именно благодаря этому служению население Азербайджана оказывает нам огромную поддержку", - подчеркнул глава государства.

Назначение этих лиц Президентом уже является для народа месседжем о том, что глава государства доверяет этим лицам. Однако, как отметил глава государства, такое доверие не является абсолютным: сегодня оно есть, а завтра может не быть.

"Это зависит от вашей работы. Вам необходимо построить свою работу так, чтобы граждане поддерживали вас, были вашей опорой. Если вы совершите что-то нехорошее, то, конечно, мы тут же узнаем об этом, и вы понесете наказание. Вам следует работать так, чтобы народ был доволен. Ваш долг - в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями", - сказал чиновникам глава государства.

А на прошедшем вчера совещании, посвященном итогам года в хлопководстве и мерам, которые будут предприняты в 2020 году, Президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил: пощады коррупционерам не будет.

"В настоящее время в области сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы, связанные с прозрачностью, субсидиями. Раньше как центральные, так и местные исполнительные органы допускали большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому кладется и должен быть положен конец. В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест. Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это - те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами", - заявил глава государства.

Азербайджан реализует невероятные по своему масштабу и значению реформы, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства, объявляя об этих реформах, подчеркивал, что важнейшей составляющей проводимых преобразований станет непримиримая борьба с коррупцией. Задержание высокопоставленных чиновников, произошедшее накануне, показывает, что волна реформ не пройдет мимо взяточников и коррупционеров. Никто не уйдет от ответственности - и этот важный месседж Президента Ильхама Алиева придется запомнить всем, кто занимает ответственные посты в государстве.



Э. Ибрагимов