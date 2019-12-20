Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, уже обратились 15 политических партий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии были зарегистрированы полномочные представители еще четырех политических партий - партии "Тякамюль", партии "Мусават", Партии социального благосостояния Азербайджана и партии "Вахдат".

Отметим, что до этого регистрацию прошли полномочные представители 11 политических партий - правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид", "Партии гражданской солидарности", "Партии великого созидания", "Партии Народного фронта целостного Азербайджана" (ПНФЦА), "Партии движения национального возрождения", "Партии национальной независимости", "Демократической партии Азербайджана", партии "Великий Азербайджан", "Единый Азербайджан" и "Ана Ветен".