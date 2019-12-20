Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с муниципальными выборами, передает Day.Az со ссылкой на общину.

"23 декабря 2019 года в стране в пятый раз пройдут муниципальные выборы. В стране созданы все условия для проведения выборов в свободных, демократических, справедливых условиях и осуществления избирательных прав гражданами Азербайджана.

Кроме оккупированных Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов, вот уже 20 лет, как в каждом районе, поселке и селе республики действуют муниципальные институты. Агрессивная политика Армении лишила сотни тысяч людей, ставших вынужденными переселенцами, дарованного Конституцией Азербайджана права избирать и быть избранными в муниципальные органы.

Захватническая политика Армении лишила нас, наряду со всеми фундаментальными правами и свободами, также и возможности сформировать свой местный орган самоуправления.

Азербайджанцы, которые являются коренными жителями Нагорного Карабаха, с прекращением оккупации Армении желают безопасно вернуться на свои земли, восстановить и обустроить свой разрушенный край. Мы с уверенностью заявляем, что после возвращения в свои края азербайджанцы, изгнанные с оккупированных территорий, созидательной работой в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана внесут свой вклад в деятельность муниципальных органов. И сформированными в наших краях органами самоуправления воспользуемся не только мы, но и армянская община", - говорится в обращение.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.