В Азербайджане в некоторых избирательных округах создаются 13 новых избирательных участков.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После рассмотрения вопроса было принято решение о создании 13 новых избирательных участков.

Напомним, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, а девятого февраля 2020 года - внеочередные парламентские выборы.