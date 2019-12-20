На внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля в Азербайджане, будут созданы все необходимые условия для голосования избирателей.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что всего будут работать 5575 избирательных участков.

Он также добавил, что будут созданы все необходимые условия для наблюдателей, чтобы они смогли выполнить свою миссию.